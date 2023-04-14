Последняя пятница Рамадана. Задержания на Храмовой горе

14 апреля 2023 года, в последнюю пятницу месяца Рамадан и "день Аль-Кудс", провозглашенный десятилетия назад режимом аятолл в Иране, на Храмовой горе и вокруг нее в Старом городе Иерусалима были введены особые меры безопасности.

С раннего утра более 2000 полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ) находились на улицах Старого города Иерусалима, выполняя задачи по обеспечению безопасности, поддерживая общественный порядок и направляя движение транспорта.

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На Храмовую гору для молитвы поднялись, по данным полиции, около 130 тысяч мусульман; при этом иерусалимский вакф заявляет, что к мечети Аль-Акса сегодня пришли 250 тысяч мусульман.

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После окончания молитвы десятки человек, лица которых были закрыты платками, начали размахивать флагами террористических организаций и выкрикивать подстрекательские призывы.

17 "активистов" были задержаны. Первоначально сообщалось о восьми задержанных, однако позднее полиция осуществила еще несколько задержаний, когда нарушители общественного порядка попытались скрыться от полицейских.

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Были усилены меры контроля за ситуацией в Иудее и Самарии, а также на границе сектора Газы. Армия находится в состоянии повышенной боеготовности около северных границ – не исключены новые обстрелы со стороны Ливана и Сирии.

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Вечером 13 апреля радиостанция "Кан Бет" передала, что ЦАХАЛ усиливает противовоздушную оборону Израиля: были развернуты в различных районах страны дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол" – как на юге, так и на севере.

На этой неделе в израильских и арабских СМИ было много публикаций по поводу того, что в последнюю пятницу Рамадана ожидается новый виток противостояния Израиля с прокси-силами Ирана как внутри страны, так и на границах.

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Напомним, что в последнюю пятницу Рамадана в 2022 году тоже было неспокойно: происходили столкновения на Храмовой горе, а поздно вечером был совершен теракт на въезде в Ариэль (был убит Вячеслав Голев).

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В последнюю пятницу Рамадана в 2021 году происходили столкновения на Храмовой горе, было множество пострадавших как среди полицейских, так и среди мусульманских экстремистов.