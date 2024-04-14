Официально: Израиль открывает воздушное пространство

Поступило сообщение о том, что около 8 утра Израиль откроет воздушное пространство. Управление аэропортов Израиля подтвердило эту информацию.

Многие авиарейсы ранее были задержаны или отменены в связи с закрытием воздушного пространства на фоне атаки Ирана.

Открытие воздушного пространства в Израиле может означать, что израильское руководство не планирует немедленного военного ответа на массированную атаку со стороны Ирана.

По всей видимости, Израиль дождется итогов заседания Совета безопасности ООН и, вероятно, согласует свои дальнейшие действия с союзниками – прежде всего с США.

В настоящее время все сегодняшние вылеты из "Бен-Гуриона" отложены. При этом в 7:38 (судя по онлайн-табло "Бен-Гуриона") в Израиле приземлился самолет компании "Аркия", прибывший рейсом IZ 640 из Коломбо (Шри-Ланка) через Маэ (Сейшельские острова).

Информация уточняется.