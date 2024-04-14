Власти Израиля подтвердили: ХАМАС отклонил план, представленный посредниками

Утром 14 апреля канцелярия премьер-министра опубликовала заявление от имени руководителей разведывательных структур и специальной оперативной группы, которая ведет переговоры по сделке с ХАМАСом.

"Спустя более чем неделю после встречи в Каире ХАМАС отклонил план, представленный посредниками. Отклонение предложения трех посредников, которое включало в себя очень значительные уступки со стороны Израиля, доказывает, что Синуар не хочет гуманитарной сделки и возвращения заложников и продолжает пользоваться напряженностью в отношениях между Израилем и Ираном, стремясь к расширению конфликта и общей эскалации в регионе", – сказано в сообщении.

"Израиль будет продолжать решительно добиваться достижения целей войны против ХАМАСа и сделает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть 133 заложников из сектора Газы", – заявляет канцелярия главы правительства.