x
14 апреля 2024
|
последняя новость: 15:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 апреля 2024
|
14 апреля 2024
|
последняя новость: 15:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 14 апреля: удары по целям в центре сектора

время публикации: 14 апреля 2024 г., 06:00 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 06:05
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 14 апреля: удары по целям в центре сектора
AP Photo/Ohad Zwigenberg

В ночь на 14 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре сектора. В целом, информации было меньше, чем обычно. Очевидно, это связано с иранской атакой.

ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в центре сектора, в основном ЦАХАЛ обстреливал цели к северу от Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 14 апреля.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2024

191-й день войны в Израиле. Хронология событий