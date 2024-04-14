Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 14 апреля: удары по целям в центре сектора

В ночь на 14 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре сектора. В целом, информации было меньше, чем обычно. Очевидно, это связано с иранской атакой.

ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в центре сектора, в основном ЦАХАЛ обстреливал цели к северу от Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 14 апреля.