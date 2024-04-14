Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 14 апреля: удары по целям в центре сектора
время публикации: 14 апреля 2024 г., 06:00 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 06:05
В ночь на 14 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре сектора. В целом, информации было меньше, чем обычно. Очевидно, это связано с иранской атакой.
ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в центре сектора, в основном ЦАХАЛ обстреливал цели к северу от Нусейрата.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 14 апреля.
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