NYT: Иран выпустил по Израилю 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет

Американское издание New York Times со ссылкой на два израильских источника пишет, что в ночь на 14 апреля из Ирана по Израилю были выпущены 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет.

Эти источники заявили, что подавляющее большинство пусков было осуществлено с территории Ирана. Кроме того, пуски осуществлялись из Ирака и Йемена.

Израильский чиновник сообщил редакции New York Times, что "ответ Израиля на иранское нападение будет скоординирован с его союзниками".