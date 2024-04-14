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NYT: Иран выпустил по Израилю 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет

время публикации: 14 апреля 2024 г., 05:50 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 05:56
NYT: Иран выпустил по Израилю 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет
КСИР

Американское издание New York Times со ссылкой на два израильских источника пишет, что в ночь на 14 апреля из Ирана по Израилю были выпущены 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет.

Эти источники заявили, что подавляющее большинство пусков было осуществлено с территории Ирана. Кроме того, пуски осуществлялись из Ирака и Йемена.

Израильский чиновник сообщил редакции New York Times, что "ответ Израиля на иранское нападение будет скоординирован с его союзниками".

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