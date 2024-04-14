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Израиль

Видео ЦАХАЛа: с базы "Неватим", подвергшейся атаке Ирана, продолжают взлетать истребители

время публикации: 14 апреля 2024 г., 21:32 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 21:32
Видео ЦАХАЛа: с базы "Неватим", подвергшейся атаке Ирана, продолжают взлетать истребители
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что авиабазе "Неватим", которая была целью Ирана во время атаки, был причинен лишь незначительный ущерб.

На фотографиях и видео, опубликованных армией, можно увидеть неглубокую воронку на месте падения ракеты.

Пресс-служба ЦАХАЛа также опубликовала видео, на котором можно увидеть, что причиненный ракетами ущерб, не отразился на функционировании авиабазы, с которой продолжается вылет истребителей.

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