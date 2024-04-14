Пресс-секретарь ЦАХАЛа: Иран пытался обрушить на Израиль 60 тонн взрывчатки

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари на вечернем брифинге сообщил, что целью Ирана во время атаки 13 апреля были военная инфраструктура и авиабаза "Неватим", однако эта цель достигнута не была: базе причинен незначительный ущерб, который не отразился на ее функционировании.

"Вчера вечером военно-воздушные силы Израиля совместно с нашими стратегическими партнерами успешно перехватил десятки воздушных угроз. Десятки самолетов, поднятых в небо для защиты воздушного пространства, успешно перехватили беспилотники и крылатые ракеты. Из сотен ракет лишь несколько проникли на территорию Израиля, причинив незначительный ущерб авиабазе "Неватим"", – сказал Хагари.

"Иран и его сателлиты поставили под угрозу весь Ближний Восток. Вчера вечером Иран заблокировал воздушное пространство стран региона. Он осуществил 350 различных запусков, а это около 60 тонн взрывчатки", – заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Даниэль Хагари также отметил, что операция в секторе Газе продолжается, и в настоящее время основные действия сосредоточены на центральной части сектора. Он также сообщил о намерении в ближайшие дни призвать два резервных батальона. "Мы не на секунду не забываем о 133 похищенных, которые все еще удерживаются в секторе Газы. Их возвращение – наш моральный долг", – сказал он.