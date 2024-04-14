ЦАХАЛ: большинство иранских ракет было перехвачено за пределами Израиля

ЦАХАЛ заявляет по поводу первой волны удара Ирана по Израилю: "Подавляющее большинство ракет, выпущенных из Ирана, было перехвачено за пределами Государства Израиль".

Далее в сообщении ЦАХАЛа сказано: "Некоторое время назад были зафиксированы десятки пусков ракет класса "земля-земля" из Ирана в сторону Израиля. Силы ПВО успешно перехватили с помощью системы "Хец" и совместно со странами-стратегическими партнерами большую часть ракет до того, как они пересекли воздушную границу Израиля. Есть несколько попаданий, в том числе на военной базе на юге страны, где зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. За последние несколько часов были идентифицированы и перехвачены десятки вражеских БПЛА, а также десятки крылатых ракет, направлявшихся в сторону Израиля из Ирана".