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Израиль

ЦАХАЛ: большинство иранских ракет было перехвачено за пределами Израиля

время публикации: 14 апреля 2024 г., 03:40 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 03:48
ЦАХАЛ: большинство иранских ракет было перехвачено за пределами Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявляет по поводу первой волны удара Ирана по Израилю: "Подавляющее большинство ракет, выпущенных из Ирана, было перехвачено за пределами Государства Израиль".

Далее в сообщении ЦАХАЛа сказано: "Некоторое время назад были зафиксированы десятки пусков ракет класса "земля-земля" из Ирана в сторону Израиля. Силы ПВО успешно перехватили с помощью системы "Хец" и совместно со странами-стратегическими партнерами большую часть ракет до того, как они пересекли воздушную границу Израиля. Есть несколько попаданий, в том числе на военной базе на юге страны, где зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. За последние несколько часов были идентифицированы и перехвачены десятки вражеских БПЛА, а также десятки крылатых ракет, направлявшихся в сторону Израиля из Ирана".

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