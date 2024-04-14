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Израиль

Управление тылом объявило о высокой готовности для жителей Голан, районов Неватим, Димоны и Эйлата

время публикации: 14 апреля 2024 г., 01:17 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 01:22
Управление тылом объявило о высокой готовности для жителей Голан, районов Неватим, Димоны и Эйлата
Yossi Aloni/Flash90

Управление тылом Израиля просит жителей северных Голанских высот, районов Неватим, Димоны и Эйлата оставаться до дальнейшего уведомления вблизи убежищ, куда можно было бы быстро добраться в случае тревоги.

Ранее израильские официальные лица заявили редакции New York Times, что ожидаемыми целями иранской атаки являются военные базы на Голанских высотах и в Негеве.

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