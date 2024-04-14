Управление тылом объявило о высокой готовности для жителей Голан, районов Неватим, Димоны и Эйлата

Управление тылом Израиля просит жителей северных Голанских высот, районов Неватим, Димоны и Эйлата оставаться до дальнейшего уведомления вблизи убежищ, куда можно было бы быстро добраться в случае тревоги.

Ранее израильские официальные лица заявили редакции New York Times, что ожидаемыми целями иранской атаки являются военные базы на Голанских высотах и в Негеве.