Отчет МАДА после первой волны иранской атаки: ранена 7-летняя девочка, десяткам оказана помощь

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала отчет о пострадавших в результате "первой волны" ракетной атаки из Ирана.

Уточнен возраст девочки из бедуинской деревни под Арадом (Негев), которая получила тяжелое ранение головы и была доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Пострадавшей семь лет. Обстоятельства ее ранения уточняются.

Кроме того, медики оказали помощь 31 человеку. Речь идет о нуждавшихся в помощи для выведения из состояния нервного шока и получивших легкие травмы по пути в бомбоубежище.