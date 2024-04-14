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Отчет МАДА после первой волны иранской атаки: ранена 7-летняя девочка, десяткам оказана помощь

время публикации: 14 апреля 2024 г., 03:51 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 03:56
Отчет МАДА после первой волны иранской атаки: ранена 7-летняя девочка, десяткам оказана помощь
Arie Leib Abrams/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала отчет о пострадавших в результате "первой волны" ракетной атаки из Ирана.

Уточнен возраст девочки из бедуинской деревни под Арадом (Негев), которая получила тяжелое ранение головы и была доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Пострадавшей семь лет. Обстоятельства ее ранения уточняются.

Кроме того, медики оказали помощь 31 человеку. Речь идет о нуждавшихся в помощи для выведения из состояния нервного шока и получивших легкие травмы по пути в бомбоубежище.

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