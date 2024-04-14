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Израиль

NBC News: Байден опасается, что Нетаниягу втянет США в масштабный конфликт с Ираном

время публикации: 14 апреля 2024 г., 05:29 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 05:48
NBC News: Байден опасается, что Нетаниягу втянет США в масштабный конфликт с Ираном
AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Высокопоставленные американские чиновники поделились с телеканалом NBC News своими опасениями по поводу того, что Израиль "быстро и опрометчиво" отреагирует на атаку со стороны Ирана.

По словам этих источников, президент США Джо Байден выразил обеспокоенность в связи с тем, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу "пытается втянуть США в более масштабный конфликт" (с Ираном).

Израильский чиновник сообщил редакции New York Times, что "ответ Израиля на иранское нападение будет скоординирован с его союзниками".

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