NBC News: Байден опасается, что Нетаниягу втянет США в масштабный конфликт с Ираном

Высокопоставленные американские чиновники поделились с телеканалом NBC News своими опасениями по поводу того, что Израиль "быстро и опрометчиво" отреагирует на атаку со стороны Ирана.

По словам этих источников, президент США Джо Байден выразил обеспокоенность в связи с тем, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу "пытается втянуть США в более масштабный конфликт" (с Ираном).

Израильский чиновник сообщил редакции New York Times, что "ответ Израиля на иранское нападение будет скоординирован с его союзниками".