Силы ЦАХАЛа в ночь на 14 апреля действовали около Рамаллы, в Синджиле ранена пограничница

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 апреля действовали в деревне Турмус Айя, к северу от Рамаллы.

Поступали сообщения о столкновениях между израильскими поселенцами и палестинскими арабами в Джалазуне, к северу от Рамаллы.

Ночью поступило сообщение о теракте с применением огнестрельного оружия около Синджиля в Биньямине, ранена израильтянка. Позже пограничная полиция уточнила: во время действий в районе Синджиля бойцы пограничной полиции попали под обстрел. Легкие ранения получила резервистка пограничной службы. Ведется розыск стрелявшего.

Кроме того, террористы обстреляли поселок Эфрат, к западу от Бейт-Лехема. Пострадавших нет.