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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 14 апреля действовали около Рамаллы, в Синджиле ранена пограничница

время публикации: 14 апреля 2024 г., 06:10 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 06:12
Силы ЦАХАЛа в ночь на 14 апреля действовали около Рамаллы, в Синджиле ранена пограничница
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 апреля действовали в деревне Турмус Айя, к северу от Рамаллы.

Поступали сообщения о столкновениях между израильскими поселенцами и палестинскими арабами в Джалазуне, к северу от Рамаллы.

Ночью поступило сообщение о теракте с применением огнестрельного оружия около Синджиля в Биньямине, ранена израильтянка. Позже пограничная полиция уточнила: во время действий в районе Синджиля бойцы пограничной полиции попали под обстрел. Легкие ранения получила резервистка пограничной службы. Ведется розыск стрелявшего.

Кроме того, террористы обстреляли поселок Эфрат, к западу от Бейт-Лехема. Пострадавших нет.

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