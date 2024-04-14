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Израиль

Представитель минобороны: более 100 иранских БПЛА уже перехвачены

время публикации: 14 апреля 2024 г., 02:25 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 02:25
Представитель минобороны: более 100 иранских БПЛА уже перехвачены
AP Photo/Adel Hana

Представитель министерства обороны Израиля заявил радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что более 100 иранских ударных БПЛА уже перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля.

Судя по имеющимся данным, эти беспилотники были сбиты силами США и Великобритании.

В заявлении было сказано, что из Ирана в сторону Израиля поздно вечером 13 апреля и в ночь на 14 апреля могли быть выпущены сотни БПЛА.

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