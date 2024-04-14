Отменено еженедельное заседание правительства

Утром в воскресенье, 14 апреля, министры правительства получили сообщение об отмене еженедельного заседания правительства.

Официальная причина отмены заседания правительства не называется.

Минувшей ночью состоялись заседания военно-политического кабинета и кабинета военных действий.

Министры военно-политического кабинета уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и министра Бени Ганца принимать решение о дальнейших шагах в противостоянии с Ираном. Министры Смотрич и Бен-Гвир голосовали против этого решения.

Министр Бен-Гвир опубликовал запись в микроблоге X: "Мы продемонстрировали впечатляющие возможности в обороне. Пришло время перейти в атаку".