Отменено еженедельное заседание правительства
время публикации: 14 апреля 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 09:32
Утром в воскресенье, 14 апреля, министры правительства получили сообщение об отмене еженедельного заседания правительства.
Официальная причина отмены заседания правительства не называется.
Минувшей ночью состоялись заседания военно-политического кабинета и кабинета военных действий.
Министры военно-политического кабинета уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и министра Бени Ганца принимать решение о дальнейших шагах в противостоянии с Ираном. Министры Смотрич и Бен-Гвир голосовали против этого решения.
Министр Бен-Гвир опубликовал запись в микроблоге X: "Мы продемонстрировали впечатляющие возможности в обороне. Пришло время перейти в атаку".
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