x
14 апреля 2024
|
последняя новость: 10:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 апреля 2024
|
14 апреля 2024
|
последняя новость: 10:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отменено еженедельное заседание правительства

время публикации: 14 апреля 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 09:32
Отменено еженедельное заседание правительства
Yonatan Sindel/Flash90

Утром в воскресенье, 14 апреля, министры правительства получили сообщение об отмене еженедельного заседания правительства.

Официальная причина отмены заседания правительства не называется.

Минувшей ночью состоялись заседания военно-политического кабинета и кабинета военных действий.

Министры военно-политического кабинета уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и министра Бени Ганца принимать решение о дальнейших шагах в противостоянии с Ираном. Министры Смотрич и Бен-Гвир голосовали против этого решения.

Министр Бен-Гвир опубликовал запись в микроблоге X: "Мы продемонстрировали впечатляющие возможности в обороне. Пришло время перейти в атаку".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2024

Иран атаковал Израиль: 99% ракет и БПЛА были сбиты
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2024

После удара Ирана Нетаниягу обсудил ситуацию с Байденом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2024

Началось заседание расширенного военно-политического кабинета Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2024

В Тель-Авиве проходит заседание кабинета войны Израиля