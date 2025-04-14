Годовалый младенец обварился кипятком в Ашдоде
время публикации: 14 апреля 2025 г., 17:52 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 17:52
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о маленьком ребенке, обварившемся кипятком. Инцидент произошел в доме на улице Кинерет в Ашдоде.
Прибывшие на место происшествие медики оказали неотложную помощь малышу в возрасте одного года и четырех месяцев: мальчик получил ожоги второй степени верхней части тела.
Младенец был эвакуирован в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
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