Годовалый младенец обварился кипятком в Ашдоде

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о маленьком ребенке, обварившемся кипятком. Инцидент произошел в доме на улице Кинерет в Ашдоде.

Прибывшие на место происшествие медики оказали неотложную помощь малышу в возрасте одного года и четырех месяцев: мальчик получил ожоги второй степени верхней части тела.

Младенец был эвакуирован в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, его состояние оценивается как средней степени тяжести.