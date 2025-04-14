Бывшие танкисты и десантники присоединились к письмам летчиков, врачей и "мосадовцев"

Действующие и отставные резервисты ряда пехотных подразделений ЦАХАЛа во главе с Эхудом Бараком, Даном Халуцем и Амрамом Мицной подписали очередное письмо с призывом к немедленному заключению сделки с террористами, прекращения войны и освобождения всех оставшихся в секторе Газы заложников, живых и мертвых.

В письме, которое подписали около 1600 человек, сказано: "Мы, бойцы и командиры "цанханим" и пехоты, на чьем знамени выгравированы слова "не оставляем раненых на поле боя", призываем к возвращению заложников даже ценой прекращения боевых действий. Это призыв к спасению жизней: только сделка вернет наших заложников в безопасности. Каждый проходящий день подвергает опасности их жизни".

Письмо, текст которого приводит сайт новостной службы 13 канала ИТВ, завершается слоганом коалиции протеста "Верните всех домой. Сейчас".

В "Ликуде" негативно отреагировали на послание, атаковав бывшего главу Генштаба ЦАХАЛа Дана Халуца: "Это самый неудачный глава Генштаба в истории страны, который продал свои акции накануне Второй Ливанской войны, и заботился лишь о том, чтобы не потерять свои деньги – вместо того, чтобы не терять своих солдат".

"Этот человек называет главу правительства врагом, которого нужно взять в плен, – сказано далее в заявлении "Ликуда". – Речь идет не о свободе слова – это подстрекательство против демократии, призывающее к убийству демократически избранного премьер-министра представителями крайне левого лагеря. Халуц не представляет ЦАХАЛ, не представляет общественности – и не представляет ценностей, на которых основана демократия. Он представляет только горстку сытых, неактуальных и анархистских пенсионеров, действующих под диктовку врага".