В Хайфе мотоциклист получил тяжелые травмы, не справившись с управлением

На улице Ибн Гвироль в Хайфе мотоциклист не справился с управлением, и его байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 18 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, его состояние критическое.

Дорожная полиция расследует обстоятельств аварии.