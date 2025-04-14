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Израиль

В Хайфе мотоциклист получил тяжелые травмы, не справившись с управлением

ДТП
время публикации: 14 апреля 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 22:19
В Хайфе мотоциклист получил тяжелые травмы, не справившись с управлением
Пресс-служба МАДА

На улице Ибн Гвироль в Хайфе мотоциклист не справился с управлением, и его байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 18 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, его состояние критическое.

Дорожная полиция расследует обстоятельств аварии.

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