В Хайфе мотоциклист получил тяжелые травмы, не справившись с управлением
время публикации: 14 апреля 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 22:19
На улице Ибн Гвироль в Хайфе мотоциклист не справился с управлением, и его байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 18 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, его состояние критическое.
Дорожная полиция расследует обстоятельств аварии.
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