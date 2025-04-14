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Израиль

Начальник Генштаба провел совещание, посвященное письмам протеста резервистов

ЦАХАЛ
время публикации: 14 апреля 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 22:16
Начальник Генштаба провел совещание, посвященное письмам протеста резервистов
Yonatan Sindel/Flash90

Начальник Генштаба ЦАХАЛа провел совещание, посвященное письмам протеста военнослужащих различных родов войск. Как сообщил 12-й телеканал, генерал-лейтенант Эяль Замир пытается положить конец "политическим спорам" из армии.

Нир Двори, корреспондент телеканала, отмечает, что армию беспокоит больше сам факт существования писем, чем их содержание. В руководстве ЦАХАЛа опасаются, что группы заинтересованных лиц стремятся использовать авторитет армии в политических целях. И, по данным телеканала, начальник Генштаба намерен запретить действующим резервистам участвовать в протестах.

9 апреля было опубликовано письмо военнослужащих ВВС с призывом к правительству вернуть всех заложников даже ценой немедленного прекращения войны. В письме утверждалось, что на данном этапе война служит в основном политическим и личным интересам руководства страны, а не интересам безопасности. Письмо подписали около 950 офицеров ВВС, в подавляющем большинстве уже закончивших военную карьеру. По оценке ЦАХАЛа, менее 10% подписавших продолжают участвовать в резервистской службе. Начальник генерального штаба Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар объявили, что все, кто не отзовет свою подпись под письмом, будут отстранены от службы.

11 апреля "письмо летчиков" поддержали несколько сотен бывших и действующих резервистов подразделения 8200, 13 апреля стало известно, что к подписантам присоединились 200 врачей-резервистов и 250 бывших "мосадовцев", 14 апреля – действующий и отставные резервисты ряда пехотных подразделений ЦАХАЛа во главе с Эхудом Бараком, Даном Халуцем и Амрамом Мицной.

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