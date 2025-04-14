ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки атакованы около 35 целей, разрушены туннели

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. За последние сутки в Газе были атакованы около 35 целей, сообщает армейская пресс-служба. В районе Рафиаха, на юге сектора, был разрушен туннель протяженностью в сотни метров.

Среди атакованных целей – мастерская по производству оружия в центре сектора, а также пусковые установки с ракетами, нацеленными на Израиль.

В Рафиахе, в квартале Шабура, силы 143-й дивизии "Газа" разрушили подземный туннель глубиной около 20 метров и протяженностью в сотни метров. Кроме того, был обнаружен тайник с оружием, принадлежащим террористической организации ХАМАС.

Силы 252-й бронетанковой дивизии "Синай" продолжают действовать в северной части сектора. Была обнаружена засада. По боевикам был нанесен удар с воздуха.

Силы 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" продолжают действовать в районе Рафиаха и оси Мораг. За последние сутки они обнаружили склад оружия и ряд туннелей, используемых террористическими группировками.