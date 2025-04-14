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Израиль

Эдраи: боевики "Исламского джихада" угрожают директору больницы "Насер" в Хан-Юнисе

Газа
Исламский джихад
время публикации: 14 апреля 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 08:21
Эдраи: боевики "Исламского джихада" угрожают директору больницы "Насер" в Хан-Юнисе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи сообщил, что боевики "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") угрожают Мухаммаду Сакру, директору больницы "Насер" в Хан-Юнисе.

Поводом для угроз послужило объявление Сакра о том, что его больница предназначена для пациентов, а не для боевиков.

"Группировка, которая превращает больницы в военные казармы, пациентов – в живой щит, а затем не позволяет людям говорить правду", – пишет Эдраи о "Бригадах Аль-Кудса".

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