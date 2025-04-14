Эдраи: боевики "Исламского джихада" угрожают директору больницы "Насер" в Хан-Юнисе

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи сообщил, что боевики "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") угрожают Мухаммаду Сакру, директору больницы "Насер" в Хан-Юнисе.

Поводом для угроз послужило объявление Сакра о том, что его больница предназначена для пациентов, а не для боевиков.

"Группировка, которая превращает больницы в военные казармы, пациентов – в живой щит, а затем не позволяет людям говорить правду", – пишет Эдраи о "Бригадах Аль-Кудса".