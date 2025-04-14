x
14 апреля 2025
|
последняя новость: 07:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 апреля 2025
|
14 апреля 2025
|
последняя новость: 07:11
14 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 14 апреля: прохладно, дожди

Погода
Дожди
время публикации: 14 апреля 2025 г., 05:25 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 05:51
Прогноз погоды в Израиле на 14 апреля: прохладно, дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 14 апреля, температура будет немного ниже среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди на большей части территории страны – от севера до Негева.

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 15-25, в Беэр-Шеве – 11-19, в Мицпе-Рамоне – 9-18, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-19, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-20, на Голанских высотах – 8-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 50-200 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений. В среду температура повысится, малооблачно. В четверг-субботу ожидается повышение температуры, малооблачно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook