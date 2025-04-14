Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 14 апреля, температура будет немного ниже среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди на большей части территории страны – от севера до Негева.

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 15-25, в Беэр-Шеве – 11-19, в Мицпе-Рамоне – 9-18, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-19, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-20, на Голанских высотах – 8-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 50-200 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений. В среду температура повысится, малооблачно. В четверг-субботу ожидается повышение температуры, малооблачно.