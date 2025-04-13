250 бывших "мосадовцев" подписали письмо с требованием прекратить войну и освободить заложников

Более 250 бывших сотрудников и сотрудниц "Мосада" подписали письмо в поддержку инициативы пилотов, выходцев из подразделения 8200 и военных врачей, призывающих правительство действовать с целью заключения сделки с террористами и возвращения без промедления всех оставшихся 59 заложников даже ценой прекращения боевых действий.

Как сообщает "Маарив", письмо подписали Дани Ятом (бывший директор "Мосада" и бывший депутат Кнессета 16 и 17 созывов от партии "Авода"), Эфраим А-Леви (90 лет, возглавлял "Мосад" с 1998 по 2002 гг) и Тамир Пардо (директор "Мосада" с 2011 по 2016 годы).

Текст письма очень похож на тексты предыдущих аналогичных обращений, однако в нем упоминается реакция главы правительства Биньямина Нетаниягу, назвавшего подписантов "горсткой сорняков, управляемых финансируемыми из-за рубежа НПО с одной целью – свергнуть правое правительство".

"Мы, нижеподписавшиеся, бывшие сотрудницы и сотрудники "Мосада", часть тех, кого вы назвали сорняками, – указано в этом документе. – Мы выражаем свою полную поддержку письму пилотов и присоединяемся к призыву действовать немедленно для достижения соглашения о возвращении всех 59 заложников домой без промедления, даже ценой прекращения боевых действий".

Далее текст повторяет тексты предыдущих обращений: "Мы верим, что продолжение боевых действий подвергает опасности жизни заложников и жизни наших солдат, и что необходимо исчерпать все возможности для достижения соглашения, которое положит конец страданиям".

Ранее в воскресенье было опубликовано письмо от имени более 200 врачей-резервистов, однако его организаторы акции передали другому СМИ – газете "Исраэль а-Йом".