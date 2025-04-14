Белый дом разрешил продажу полиции Израиля 20 тысяч автоматических винтовок

Государственный департамент уведомил Конгресс США о реализации сделки по продаже полиции Израиля 20 тысяч автоматических штурмовых винтовок Colt M4 Carbine стоимостью 24 миллиона шекелей.

Сделка ранее была заблокирована администрацией президента США Джо Байдена, однако администрация президента Дональда Трампа сняла этот запрет.

В сообщении Конгрессу говорится, что при принятии решения учитывались политические, военные, экономические факторы, а также вопросы защиты прав человека и надзора над применением оружия.