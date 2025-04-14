x
14 апреля 2025
|
последняя новость: 13:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 апреля 2025
|
14 апреля 2025
|
последняя новость: 13:20
14 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Белый дом разрешил продажу полиции Израиля 20 тысяч автоматических винтовок

Полиция
Вооружения
время публикации: 14 апреля 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 12:54
Белый дом разрешил продажу полиции Израиля 20 тысяч автоматических винтовок
Wikipedia.org. Фото: courtesy of PEO Soldier

Государственный департамент уведомил Конгресс США о реализации сделки по продаже полиции Израиля 20 тысяч автоматических штурмовых винтовок Colt M4 Carbine стоимостью 24 миллиона шекелей.

Сделка ранее была заблокирована администрацией президента США Джо Байдена, однако администрация президента Дональда Трампа сняла этот запрет.

В сообщении Конгрессу говорится, что при принятии решения учитывались политические, военные, экономические факторы, а также вопросы защиты прав человека и надзора над применением оружия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook