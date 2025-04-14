Нетаниягу побеседовал с родителями заложника Эйтана Мора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу побеседовал по телефону с Цвикой и Эфрат Мор – родителями Эйтана Мора, похищенного террористами 7 октября 2023 года и удерживаемого в Газе. В беседе принимал участие бригадный генерал запаса Галь Хирш, глава управления по вопросам пленных и похищенных.

Как сообщила пресс-служба форума "Тиква", одним из активистов которого является Цвика Мор, в ходе беседы премьер-министр рассказал о прогрессе на переговорах по освобождению десяти живых заложников, находящихся в Газе. По словам премьер-министра, речь не идет о завершенной сделке, и переговоры продолжаются.

Вместе с тем, Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что правительство верно своему обязательству вернуть домой всех заложников.

Представители форума "Тиква" отмечают, что в ходе беседы родители Эйтана Мора вновь выразили несогласие с тактикой переговоров, в рамках которой освобождают лишь нескольких заложников, а не всех, в один этап "одним автобусом". Участники беседы заявили, что возражают против "селекции в любой ее форме".

Аналогичное заявление сделал Штаб семей похищенных: "Государство Израиль должно вернуть всех. Мы требуем выбрать напрашивающийся, достойный и возможный путь – окончание войны, освобождение всех, в один этап и без промедлений".