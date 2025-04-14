Старая и новая сделка с Ираном. Чего опасаться. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа.

Ядерная сделка 2015 года, инициированная администрацией Барака Обамы, продолжает вызывать споры в экспертных кругах и среди союзников США на Ближнем Востоке.

Ключевая проблема сделки заключалась в том, что Ирану было разрешено сохранить основу своей ядерной программы. Это обеспечило Тегерану возможность в любой момент совершить технологический "рывок" к созданию ядерного оружия. Ограничения, введённые по срокам, уже начали утрачивать силу, и в обозримом будущем Иран освобождался от большинства обязательств.

Параллельно с этим соглашение привело к снятию международных санкций, что позволило Ирану укрепить экономику, закупить современное вооружение (в том числе российские ЗРК С-300) и усилить региональное влияние через поддержку прокси-сил в Сирии, Ливане, Газе и Йемене.

В 2018 году президент Дональд Трамп вышел из сделки, нанеся Ирану мощный экономический удар. Однако в отсутствии последующих жёстких шагов (в том числе военного давления) Иран начал наращивать ядерный потенциал, используя уже имеющиеся мощности, допущенные прежним договором.

Сегодня Тегеран располагает запасами обогащённого урана на уровне, близком к критическому, не совершив при этом принципиального технологического скачка. Это стало возможным благодаря "наследию" сделки 2015 года, которая, по мнению ряда экспертов, лишь отсрочила, но не устранила угрозу.

Подробнее – в нашем новом выпуске.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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