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Израиль

На стройке в Кирьят-Оно задержаны 12 палестинских нелегалов

Полиция
Нелегалы
время публикации: 14 апреля 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 15:35
На стройке в Кирьят-Оно задержаны 12 палестинских нелегалов
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию поступило сообщение о нескольких подозрительных мужчинах на улице Шай Агнон в Кирьят-Оно. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на строительной площадке 12 палестинцев, не имеющих разрешений на въезд и на пребывание в Израиле.

Нелегалы были задержаны, после допроса в полицейском участке их поместили под стражу. Утром следственным отделом полиции были поданы обвинения против нелегалов: им вменяется незаконный въезд в Израиль.

Следствие также просит продлить их содержание под стражей до завершения судебного разбирательства.

Параллельно с этим продолжается расследование в отношении работодателей: ожидается, что строительная площадка будет закрыта.

Израиль
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