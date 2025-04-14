На стройке в Кирьят-Оно задержаны 12 палестинских нелегалов

В полицию поступило сообщение о нескольких подозрительных мужчинах на улице Шай Агнон в Кирьят-Оно. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на строительной площадке 12 палестинцев, не имеющих разрешений на въезд и на пребывание в Израиле.

Нелегалы были задержаны, после допроса в полицейском участке их поместили под стражу. Утром следственным отделом полиции были поданы обвинения против нелегалов: им вменяется незаконный въезд в Израиль.

Следствие также просит продлить их содержание под стражей до завершения судебного разбирательства.

Параллельно с этим продолжается расследование в отношении работодателей: ожидается, что строительная площадка будет закрыта.