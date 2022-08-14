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    В Израиле

    Айзенкот присоединяется к блоку Ганца и Саара

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    Айзенкот присоединяется к блоку Ганца и Саара
    Tomer Neuberg/Flash90

    Утром в воскресенье, 14 августа, было объявлено, что бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот присоединяется к блоку "Кахоль Лаван – Тиква Хадаша" Бени Ганца и Гидеона Саара.

    Сообщается, что общий список получит название "А-Махане а-мамлахти" ("Объединение государственников"). Представители партии Айзенкота получат в списке третье, девятое, шестнадцатое и девятнадцатое места.

    По информации, опубликованной журналистом Амитом Сегалем, девятое место займет заместитель министра по делам религий Матан Каана.

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    Из пресс-службы партии передали: "А-Махане а-мамлахти" будет основой широкого, государственного стабильного правительства, которое положит конец политическому кризису в стране".

    В соглашении между партиями отмечается, что сразу после выборов в Кнессет 25-го созыва начнется процесс формирования институтов объединенного блока. Бени Ганц принял требование Гади Айзенкота провести праймериз перед выборами в Кнессет 26-го созыва

    Ранее сообщалось, что Айзенкот пытался убедить Яира Лапида, Бени Ганца и Гидеона Саара создать совместный блок для участия в выборах в Кнессет 25-го созыва, однако получил отрицательный ответ и от Лапида, и от Ганца. В ходе переговоров Айзенкот требовал, чтобы партия, к которой он присоединится, провела праймериз перед следующими выборами.

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    Как сообщал канал "Решет", с Айзенкотом вел переговоры и заместитель министра по делам религий Матан Каана. Он пытается сблизить Айзенкота с партией Ганца и получить место в первой десятке предвыборного списка.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Августа 2022
    Айзенкот ведет переговоры с Лапидом и Ганцем и выдвигает условия
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    Гади Айзенкот до 15 августа примет решение о своем политическом будущем
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