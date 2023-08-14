Верховный суд отменил решение окружного суда, принятое "по соображениям справедливости": это работа Кнессета

Верховный суд, рассматривавший апелляцию по делу о разделе имущества гражданских супругов, отменил решение окружного суда, вынесенное с мотивировкой "по соображениям справедливости".

Как сообщает "Глобс", в рамках апелляции рассматривался спор о разделе имущества гражданских супругов, расставшихся после 15 лет совместной жизни, в ходе которой были рождены двое детей. Семья жила в квартире, полученной женщиной от кибуца незадолго до начала совместной жизни, и зарегистрированной на ее имя.

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После решения расстаться пара обратилась в суд по семейным вопросам, который принял решение, что все имущество супругов, включая квартиру, должно быть поделено поровну в соответствии с правилом совместного использования.

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Это правило предусматривает раздел поровну любого имущества супругов, если не была четко оговорена принадлежность имущества одной из сторон. До 1973 года правило распространялось на любой брак в Израиле, будь то официально зарегистрированный или гражданский. В 1973 году Кнессет принял Закон о материальных взаимоотношениях в браке, в который была включена доктрина балансировки ресурсов, предусматривающая возможность неравного распределения имущества после развода. Однако этот закон касался только официального брака.

Окружной суд, в который обратилась женщина, двумя голосами против одного постановил, что, исходя из соображений справедливости, следует применить к гражданскому браку доктрину балансировки ресурсов, и присудил ей большую часть стоимости квартиры.

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Верховный суд, в составе судей Давида Минца, Яэль Вильнер и Ицхака Амита, постановил, что решение окружного суда было неправомочным, подчеркнув, что Закон о материальных взаимоотношениях не распространяется на гражданские браки, и что изменение этой ситуации – работа Кнессета.