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Израиль

ДТП с участием трех транспортных средств в Хайфе, один человек погиб и двое получили травмы

время публикации: 14 августа 2024 г., 00:49 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 00:49
ДТП с участием трех транспортных средств в Хайфе, один человек погиб и двое получили травмы
Пресс-служба МАДА

На 2-м шоссе, недалеко от кладбища Хайфы, произошла авария с участием трех транспортных средств. Одна из машин после столкновения перевернулась.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что один из водителей (мужчина примерно 25 лет) скончался на месте от полученных травм. Двое других пострадавших (24-летний мужчина и 54-летняя женщина) доставлены в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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