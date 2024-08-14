ДТП с участием трех транспортных средств в Хайфе, один человек погиб и двое получили травмы

На 2-м шоссе, недалеко от кладбища Хайфы, произошла авария с участием трех транспортных средств. Одна из машин после столкновения перевернулась.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что один из водителей (мужчина примерно 25 лет) скончался на месте от полученных травм. Двое других пострадавших (24-летний мужчина и 54-летняя женщина) доставлены в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.