Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 14 августа: действия на юге, удары по целям на севере и в центре

В ночь на 14 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора. При этом поступают сообщения об ударах ЦАХАЛа по целям – на севере и в центре сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по объектам ХАМАСа в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Мазини в Байт-Лахии, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа; техника ЦАХАЛа действует в районе кольцевой развязки Кувейт в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Эйд в Аль-Магази, есть убитые и раненые; источники в Газе сообщали о погибших в результате удара с воздуха, нанесенного ЦАХАЛом по дому семьи Абу Нада в Нусейрате.

ЦАХАЛ сообщал: после того, как боевики ХАМАСа обстреляли гуманитарный коридор в районе Рафиаха, движение по нему временно приостановлено, поскольку этот район стал зоной активных боевых действий.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 14 августа.

Ночью в кибуце Холит, находящемся на границе с сектором Газы, прозвучал сигнал тревоги системы раннего оповещения о ракетных обстрелах. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что произошло ложное срабатывание системы предупреждения.