Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 14 августа, температура существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Малооблачно.

В Иерусалиме – 22-31 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 32-41, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 20-34, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 24-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-37, на Голанских высотах – 25-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31-32 градуса, высота волн – 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-пятницу жара немного спадет. В субботу – без существенных изменений.