В ходе операции ЦАХАЛа в Иорданской долине ликвидированы террористы, ранены четверо военнослужащих

12 часов продолжалась операция по противодействию терроризму в районе деревень Тубас, Тамун и лагеря беженцев Фара. Операция проводилась силами ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа.

Ударами с воздуха в деревнях Тубас и Тамун были ликвидированы четверо вооруженных боевиков. Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что зоне действия территориальной бригады Иорданской долины ("Хативат а-Бекаа вэ а-Амаким") ликвидирован разыскиваемый террорист, в перестрелке ранены еще несколько боевиков.

Военными изъяты четыре единицы огнестрельного оружия типа M16, боеприпасы и готовые к использованию взрывные устройства.

Задержаны трое разыскиваемых боевиков, они переданы для дальнейшего расследования следователям ШАБАК.

В ходе операции на пути бронированного транспортера класса "Давид" сработало взрывное устройство. В результате взрыва ранения получили четверо военнослужащих, состояние двоих раненых средней тяжести, еще двое получили легкие ранения. Раненые доставлены в больницу, их семьи уведомлены.