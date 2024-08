Четыре жительницы Холона обвиняются в обмане пожилых людей и выманивании денег

Государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против четырех жительниц Холона, которые занимались мошенничеством по телефону и обманули десятки жертв, в основном, из малообеспеченных и уязвимых групп населения, включая пожилых людей. Общий объем мошенничества превышает 400 тысяч шекелей.

По данным обвинительного заключения, Авивит Ширази, Сиван Цемах и Линой Хамара вместе в 2018 году основали компанию "Line for you", а затем в 2020 году к ним присоединилась Мали Браха, и они вчетвером создали компанию "My Center". В рамках работы этих компаний обвиняемые при помощи телемаркетинга осуществляли дистанционные продажи подписки на услуги ремонта электроприборов по всей стране, в том числе пожилым людям.

Сообщается, что обвиняемые лгали пожилым людям и угрожали им, чтобы обманным путем получить от них крупные суммы денег. В частности, они сообщали ложную информацию о якобы имеющейся задолженности, требовали плату за отмену подписки, вдвое и более превышающую годовую стоимость подписки, а также требовали ретроактивно заплатить за прошлые годы. Во время разговоров они угрожали клиентам, что в случае неуплаты против них будет подан иск, а их счет арестуют, что приведет к необходимости оплатить адвокатские услуги, выплате процентов и другим санкциям.

В частности, обвиняемые несколько раз звонили мужчине 1938 года рождения и предлагали ему продлить подписку на услуги по ремонту по цене 3000 шекелей в год. Каждый раз он платил запрошенную сумму. Когда пожилой человек заявил о своем желании отменить подписку, ему ответили, что стоимость отмены составляет 7000 шекелей. Когда он заплатил и эту сумму, ему позвонили снова и потребовали оплатить ретроактивно за предыдущий год.

Другой пострадавшей, 1934 года рождения, навязали подписку на услуги по ремонту стоимостью 2700 шекелей, однако после этого ей предъявили требование заплатить банковским переводом дополнительно 2000 шекелей. Через несколько месяцев представители компании вновь связались с женщиной и потребовали заплатить им еще 3300 шекелей, угрожая подать в суд, если она не подчинится. Такие звонки продолжались еще несколько раз, в общей сложности обманным путем у женщины были похищены 9500 шекелей.

В обвинительном заключении перечислены 48 случаев, каждый из пострадавших потерял тысячи шекелей. Обвиняемым вменяется сговор с целью совершения мошенничества, вымогательство с угрозами и покушение на получение средств обманным путем при отягчающих обстоятельствах.