Жителям населенных пунктов на границе с Ливаном рекомендовано находиться рядом с укрытиями

Региональный совет Мером а-Галиль разослал вечером 14 августа сообщения жителям десятка населенных пунктов с рекомендацией находиться рядом с бомбоубежищами.

В сообщении говорится, что рекомендация была выпущена после совещания по оценке ситуации с представителями системы безопасности.

Это предупреждение было выпущено после того, как в ливанских СМИ появились сообщения о "точечной ликвидации", осуществленной ЦАХАЛом в Мардж-Уюне.