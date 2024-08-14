Жителям населенных пунктов на границе с Ливаном рекомендовано находиться рядом с укрытиями
время публикации: 14 августа 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 21:10
Региональный совет Мером а-Галиль разослал вечером 14 августа сообщения жителям десятка населенных пунктов с рекомендацией находиться рядом с бомбоубежищами.
В сообщении говорится, что рекомендация была выпущена после совещания по оценке ситуации с представителями системы безопасности.
Это предупреждение было выпущено после того, как в ливанских СМИ появились сообщения о "точечной ликвидации", осуществленной ЦАХАЛом в Мардж-Уюне.
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