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Израиль

Жителям населенных пунктов на границе с Ливаном рекомендовано находиться рядом с укрытиями

время публикации: 14 августа 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 21:10
Жителям населенных пунктов на границе с Ливаном рекомендовано находиться рядом с укрытиями
Chaim Goldberg /Flash90

Региональный совет Мером а-Галиль разослал вечером 14 августа сообщения жителям десятка населенных пунктов с рекомендацией находиться рядом с бомбоубежищами.

В сообщении говорится, что рекомендация была выпущена после совещания по оценке ситуации с представителями системы безопасности.

Это предупреждение было выпущено после того, как в ливанских СМИ появились сообщения о "точечной ликвидации", осуществленной ЦАХАЛом в Мардж-Уюне.

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