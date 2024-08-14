Канцелярия Нетаниягу потребовала от Ганца вернуть деньги за его поездку в Вашингтон

В среду, 14 августа, канцелярия главы правительства направила Бени Ганцу требование вернуть 70 тысяч шекелей за поездку в США в марте. По данным новостной службы телеканала "Кешет", документ подписан счетоводом офиса Нетаниягу Алоном Шлезингером.

Поездка Ганца, в ходе которой он встречался с вице-президентом США Камалой Харрис, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и советником президента США по вопросам Ближнего Востока Бреттом Макгерком, не была одобрена Нетаниягу.

В то время, когда Ганц находился в Вашингтоне, корреспондент телеканала "Кан-11" Михаэль Шемеш сообщал, что канцелярия Нетаниягу пыталась отменить авиабилеты, приобретенные для Бени Ганца после того, как выяснилось, что поездка не была согласована и не была одобрена главой правительства. Билеты не были отменены, так как выяснилось, что за это необходимо заплатить штраф в размере 7 тысяч долларов.

Отметим, что ранее в СМИ появлялись сообщения, что визит Ганца в Вашингтон и Лондон оплачивается из средств его партии.