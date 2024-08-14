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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14 августа: операции в Шхеме и Тубасе

время публикации: 14 августа 2024 г., 06:21 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 06:28
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14 августа: операции в Шхеме и Тубасе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 августа действовали в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Ятме), в Тубасе и около Тубаса (в Тамуне), около Рамаллы (в Джалазуне), в Калькилии (в Хабле).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 14 августа.

Около полуночи в арабской части Хеврона взорвался автомобиль, в котором перевозили бомбы. Вскоре ЦАХАЛ вошел в этот район города для выяснения обстоятельств происшествия.

Недалеко от Писгат-Зеэва несколько жителей палестинских территорий бросали через забор безопасности бутылки с зажигательной смесью. Один из них был смертельно ранен выстрелом снайпера, его сообщники скрылись.

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