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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста в Тубасе

время публикации: 14 августа 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 08:19
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста в Иорданской долине
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции по задержанию разыскиваемых по подозрению в терроре, проводимой силами региональной бригады "Менаше" в районе города Тубас и деревни Тамун (восточная Самария), произошла перестрелка с боевиками палестинских группировок.

Один боевик был застрелен, еще несколько были ранены. Задержанные были переданы для допроса службам безопасности. Изъято значительное количество оружия.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает: в Тубасе в столкновении с израильскими военными был убит боевик Файэз Фауаз Дарагмэ ("Абу Амр"). Его дом был окружен и обстрелян ракетами. Тело убитого террориста военные вывезли. Отмечается, что "Абу Амр" ранее отбывал срок в израильской тюрьме.

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