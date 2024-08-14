ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста в Тубасе

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции по задержанию разыскиваемых по подозрению в терроре, проводимой силами региональной бригады "Менаше" в районе города Тубас и деревни Тамун (восточная Самария), произошла перестрелка с боевиками палестинских группировок.

Один боевик был застрелен, еще несколько были ранены. Задержанные были переданы для допроса службам безопасности. Изъято значительное количество оружия.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает: в Тубасе в столкновении с израильскими военными был убит боевик Файэз Фауаз Дарагмэ ("Абу Амр"). Его дом был окружен и обстрелян ракетами. Тело убитого террориста военные вывезли. Отмечается, что "Абу Амр" ранее отбывал срок в израильской тюрьме.