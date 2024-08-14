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Израиль

СМИ об оружии против БПЛА: скорострельные пушки Vulcan проходят испытания на севере Израиля

время публикации: 14 августа 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 10:37
СМИ об оружии против БПЛА: скорострельные пушки Vulcan проходят испытания на севере Израиля
AP

На севере Израиля проходят испытания шестиствольные скорострельные пушки Vulcan M61, которые планируют вернуть на вооружение ЦАХАЛа для борьбы с БПЛА противника, пишет "Мако".

Напомним, что в мае этого года министерство обороны Израиля обратилось к местным и иностранным оборонным компаниям с запросом на закупку крупной партии шестиствольных скорострельных пушек Vulcan M61. Как сообщал портал Walla, пушки планируется установить на бронетранспортерах и разместить вдоль израильско-ливанской границы для противостояния беспилотникам "Хизбаллы".

Израильские ВВС и системы ПРО затрудняются обнаруживать и сбивать низколетящие тихоходные беспилотники-камикадзе. Использование систем Vulcan в качестве зенитных орудий призвано решить эту проблему.

Отметим, что мобильные скорострельные пушки давно и эффективно применяются против низколетящих российских БПЛА украинскими военными.

В июне этого года в интервью Newsru.co.il военный эксперт Давид Гендельман говорил: "Нужно подчеркнуть: это не то, что у Украины есть какая-то панацея, и если бы только мы сотрудничали с ней, то чудесным образом решили бы все наши проблемы. Речь не об этом, а о том, что можно было бы несколько больше поднять эффективность изучения практического опыта противодействия и внедрить его у нас. Например, вернуть войсковую ПВО, те же установки "Махбет" с пушками "Вулкан", ракеты "Стингер", отмененные в 2006-2012 годах на том основании, что оно устаревшее. Смотря на то, что происходит в Сирии и Украине, думаешь, просто смешно, что его считали устаревшим".

Израиль
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