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Израиль

ЦАХАЛ намерен разместить вдоль северной границы скорострельные пушки для борьбы с дронами "Хизбаллы"

время публикации: 21 мая 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 10:43
ЦАХАЛ намерен разместить вдоль северной границы скорострельные пушки для борьбы с дронами "Хизбаллы"
AP

Министерство обороны Израиля обратилось к местным и иностранным оборонным компаниям с запросом на закупку крупной партии шестиствольных скорострельных пушек Vulcan M61.

Как сообщает портал Walla, пушки планируется установить на бронетранспортерах и разместить вдоль израильско-ливанской границы для противостояния беспилотникам "Хизбаллы".

Израильские ВВС и системы ПРО затрудняются обнаруживать и сбивать низколетящие тихоходные беспилотники-камикадзе. Использование систем Vulcan в качестве зенитных орудий призвано решить эту проблему.

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