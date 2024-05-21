ЦАХАЛ намерен разместить вдоль северной границы скорострельные пушки для борьбы с дронами "Хизбаллы"
время публикации: 21 мая 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 10:43
Министерство обороны Израиля обратилось к местным и иностранным оборонным компаниям с запросом на закупку крупной партии шестиствольных скорострельных пушек Vulcan M61.
Как сообщает портал Walla, пушки планируется установить на бронетранспортерах и разместить вдоль израильско-ливанской границы для противостояния беспилотникам "Хизбаллы".
Израильские ВВС и системы ПРО затрудняются обнаруживать и сбивать низколетящие тихоходные беспилотники-камикадзе. Использование систем Vulcan в качестве зенитных орудий призвано решить эту проблему.