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NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2021 г., 08:27

Противники вакцинации угрожают раву Каневскому и его семье

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Противники вакцинации угрожают раву Каневскому и его семье

Один из лидеров литовского направления ультраортодоксального иудаизма раввин Хаим Каневский и члены его семьи стали в последнее время объектами атаки со стороны противников вакцинации.

После того, как рав Каневский призвал всех вакцинировать детей от пяти лет и старше от коронавируса, его семья получает звонки, текстовые сообщения, письма и памфлеты с проклятиями, угрозами и требованиями изменить свою позицию.

Как сообщает портал ynet, подобные угрозы озвучиваются и лично при "случайных" встречах на улице. Членов семьи раввина обвиняют в убийствах, в том, что на их руках кровь детей и в том, что они "продали народ Израиля за деньги", обещают "добраться до них", "изнасиловать их детей" и свести с ними счеты.


Также часты проклятия, в том числе касающиеся того, что будет происходить после смерти на божьем суде.

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