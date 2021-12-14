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NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2021 г., 07:06

Юрсоветница министерства главы правительства потребовала от Нетаниягу вернуть подарки Обамы, Путина и Меркель

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Юридическая советница министерства главы правительства Шломит Барнеа-Фарго

Юридическая советница министерства главы правительства Шломит Барнеа-Фарго направила бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с требованием вернуть 31 подарок, полученный им в ходе его пребывания у власти.

Это второе письмо Барнеа-Фарго, направленное Нетаниягу. После первого письма большая часть подарков была возвращена государству в соответствии с законом.

Как сообщает служба новостей N12, в числе подарков, которые до сих по не возвращены – ТАНАХ с комментариями РАШИ, подаренный Нетаниягу президентом России Владимиром Путиным в ходе визита израильского премьера в Сочи, фарфоровая ваза и чайный сервиз, подаренные канцлером Германии Ангелой Меркель, позолоченные статуэтки орлов от президента США Барака Обамы, документы в рамках от президента США Дональда Трампа и декорированная шкатулка от его супруги Мелании Трамп.


В общей сложности 21 невозвращенный подарок демонстрировался в канцелярии главы правительства и 10 – в резиденции главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме.

В направленном Нетаниягу письме подчеркивается, что подарки госслужащим, одобренные специальной комиссией для демонстрации, остаются собственностью государства, и должны быть возвращены ему.

Пресс-служба партии "Ликуд" сообщила, что семья Нетаниягу не хранит в своем распоряжении никаких подарков.

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