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NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2021 г., 10:12

Вместе с Беннетом в самолете из ОАЭ летел человек, у которого выявлен коронавирус

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Вместе с Беннетом в самолете из ОАЭ летел человек, у которого выявлен коронавирус

В самолете, которым глава правительства Израиля Нафтали Беннет возвращался из ОАЭ, где находился с официальным визитом, находился человек, у которого выявлена коронавирусная инфекция.

Согласно указаниям минздрава, премьер-министр и все остальные пассажиры самолета будут находиться на карантине до получения второго отрицательного ПЦР теста, который будет сделан завтра, 15 декабря.

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