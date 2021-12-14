Вместе с Беннетом в самолете из ОАЭ летел человек, у которого выявлен коронавирус

В самолете, которым глава правительства Израиля Нафтали Беннет возвращался из ОАЭ, где находился с официальным визитом, находился человек, у которого выявлена коронавирусная инфекция.

Согласно указаниям минздрава, премьер-министр и все остальные пассажиры самолета будут находиться на карантине до получения второго отрицательного ПЦР теста, который будет сделан завтра, 15 декабря.