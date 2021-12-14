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NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2021 г., 10:04

Разрешено к публикации: в убийстве Ави Эдри в 1990 году подозревался мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Разрешено к публикации: в убийстве Ави Эдри в 1990 году подозревался мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн

"Мэр одного из израильских городов", который был ранее задержан и допрошен в связи с убийством Ави Эдри в 1990 году, - это мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн.

Его имя было разрешено к публикации во вторник, 14 декабря.

На момент убийства Рубинштейну было 17 с половиной лет.

Меир Рубинштейн был освобожден из-под стражи 2 декабря по распоряжению мирового суда Иерусалима, так как против него не было представлено достаточно улик.


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