Разрешено к публикации: в убийстве Ави Эдри в 1990 году подозревался мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн

"Мэр одного из израильских городов", который был ранее задержан и допрошен в связи с убийством Ави Эдри в 1990 году, - это мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн.

Его имя было разрешено к публикации во вторник, 14 декабря.

На момент убийства Рубинштейну было 17 с половиной лет.

Меир Рубинштейн был освобожден из-под стражи 2 декабря по распоряжению мирового суда Иерусалима, так как против него не было представлено достаточно улик.