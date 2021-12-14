Разрешено к публикации: в убийстве Ави Эдри в 1990 году подозревался мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн
"Мэр одного из израильских городов", который был ранее задержан и допрошен в связи с убийством Ави Эдри в 1990 году, - это мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн.
Его имя было разрешено к публикации во вторник, 14 декабря.
На момент убийства Рубинштейну было 17 с половиной лет.
Меир Рубинштейн был освобожден из-под стражи 2 декабря по распоряжению мирового суда Иерусалима, так как против него не было представлено достаточно улик.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 декабря 2021
В больнице умер один из свидетелей по делу об убийстве 30-летней давности
В больнице умер один из свидетелей по делу об убийстве 30-летней давности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 декабря 2021
Раввин Берланд и мэр одного из израильских городов освобождены из-под стражи из-за недостаточности улик
Раввин Берланд и мэр одного из израильских городов освобождены из-под стражи из-за недостаточности улик
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 декабря 2021
Прокуратура предъявит обвинения по делу об убийстве 35-летней давности
Прокуратура предъявит обвинения по делу об убийстве 35-летней давности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 ноября 2021
Продлен срок содержания под стражей мэра, задержанного по делу об убийстве 30-летней давности
Продлен срок содержания под стражей мэра, задержанного по делу об убийстве 30-летней давности