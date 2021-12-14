Государственный прокурор распорядился вновь открыть дело о сутенерстве в тюрьме Гильбоа

Государственный прокурор Амит Айсман распорядился вновь открыть дело о случаях сутенерства в тюрьме "Гильбоа".

Согласно решению Айсмана, офицер, отправлявший девушек-военнослужащих в корпуса с террористами, будет вызван на повторный допрос.

Напомним, в конце ноября начальник тюрьмы Фреди Бен Шитрит на комиссии по проверке обстоятельств бегства шести террористов из "Гильбоа" заявил, что в прошлом в тюрьме имели место случаи "сутенерства", когда девушек-военнослужащих направляли в те корпуса тюрьмы, где содержались террористы. Там заключенные совершали развратные действия в отношении девушек. Нередко девушек направляли по прямому "заказу" заключенных.

Министр внутренней безопасности Омер Бар Лев обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с запросом о возможности начала расследования в связи со свидетельскими показаниями начальника тюрьмы. Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай заявил, что свидетельские показания находятся в стадии проверки.

ЦАХАЛ объявил о создании комиссии, которая проверит необходимость распределения военнослужащих срочной службы на службу за пределами армейских подразделений, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

В 2018 году проходило расследование инцидента, когда военнослужащая подверглась сексуальным домогательствам со стороны террориста, который требовал от куратора по вопросам разведки в тюрьме назначить именно ее в корпус, где он отбывал наказание. Расследование в отношении куратора завершилось его временным отстранением от должности, однако уголовное дело было закрыто за недостаточностью улик.

Одна из девушек опубликовала свои свидетельства в СМИ под вымышленным именем "Яэль". Она утверждает, что слова командира тюрьмы "Гильбоа" соответствуют действительности. "Я требую от прокуратуры и от полиции возобновить расследование и предать суду тех, кто "поставлял" нас террористам, и тех, кто знал об этом и молчал", - заявила "Яэль".