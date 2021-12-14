Вслед за гендиректором ушел в отставку координатор по борьбе с коронавирусом в министерстве просвещения
Координатор по борьбе с коронавирусом в системе образования Йогев Надав подал в отставку со своей должности после того, как министр просвещения Ифат Шаша-Битон уволила с поста генерального директора минпроса Игаля Словика.
Надав подал заявление об увольнении по своей инициативе. Как сообщают СМИ, его просили остаться в должности.
Как сообщали СМИ люди из окружения Словика, он был уволен в связи с разногласиями между ним и министром по вопросам борьбы с коронавирусом в системе образования.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2021
Шаша-Битон уволила гендиректора минпроса, которого раньше хвалила за нестандартное мышление
Шаша-Битон уволила гендиректора минпроса, которого раньше хвалила за нестандартное мышление