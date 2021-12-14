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NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2021 г., 11:35

Вслед за гендиректором ушел в отставку координатор по борьбе с коронавирусом в министерстве просвещения

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Вслед за гендиректором ушел в отставку координатор по борьбе с коронавирусом в министерстве просвещения

Координатор по борьбе с коронавирусом в системе образования Йогев Надав подал в отставку со своей должности после того, как министр просвещения Ифат Шаша-Битон уволила с поста генерального директора минпроса Игаля Словика.

Надав подал заявление об увольнении по своей инициативе. Как сообщают СМИ, его просили остаться в должности.

Как сообщали СМИ люди из окружения Словика, он был уволен в связи с разногласиями между ним и министром по вопросам борьбы с коронавирусом в системе образования.


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