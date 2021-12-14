Трое мужчин с игрушечными автоматами вызвали панику на автовокзале в Беэр-Шеве

Вечером 14 декабря находящиеся на автовокзале Беэр-Шевы пассажиры сообщили в полицию о трех вооруженных мужчинах. Звонившие сообщали, что вооруженные люди похожи на арабов, они размахивают автоматами.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что на автовокзал проследовали члены оперативной группы по борьбе с хулиганством и насилием. С места происшествия они передали, что автоматы были игрушечными.

В сообщении пресс-службы говорится, что после того, как молодые люди поняли, что они напугали окружающих, они сломали свои игрушки и выбросили.