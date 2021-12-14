Израильский иллюзионист Ури Геллер в интервью The Sun заявил, что видел обломки НЛО

Израильский иллюзионист Ури Геллер в интервью британскому таблоиду The Sun заявил, что своими глазами видел обломки НЛО, которые ему показали в NASA. По словам Геллера, к секретным материалам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США он был допущен в период своего сотрудничества с Центральным разведывательным управлением.

Иллюзионист утверждает, что обломки инопланетного корабля ему продемонстрировал отец американской космической программы Вернер фон Браун, с которым его познакомил общий друг, американский астронавт Эдгар Митчел.

В интервью Геллер высказывает предположение, что инопланетяне изучают землян прежде, чем пойти на контакт. "Я думаю, что они готовятся к контакту, который пройдет, как по сценарию Спилберга, и это будет впечатляюще. Они, вероятно, приземлятся на лужайке перед Белым домом или где-нибудь еще. Все наши фантастические фильмы о встрече с инопланетянами сбудутся", - говорит он.

Геллер также предположил, что первый контакт состоится в ближайшие 60-75 лет.

В подтверждении того, что инопланетяне наблюдают за землянами, он напомнил о недавно обнародованных Пентагоном видео, снятых пилотами ВВС США, на которых можно увидеть неопознанные летающие объекты, передвигающиеся с невероятной скоростью. По словам иллюзиониста, эти кадры говорят о том, что у инопланетян имеются технологии, превосходящие наши, и они сами не хотят причинять людям вред.

"Я думаю, что Пентагон знает намного больше, чем говорит нам", - заключает Геллер.

Знаменитый "маг" Ури Геллер. Фотогалерея

Ури Геллер родился 20 декабря 1946 года в Тель-Авиве. Его родители – родом из Австро-Венгрии. Мать Ури, как утверждается в его официальной биографии, была дальней родственницей Зигмунда Фрейда. Свое имя Ури получил в честь кузена, которого незадолго до его рождения насмерть сбил автобус. По семейной легенде, когда Ури было пять лет, он копался на лужайке около дома их арабских соседей, и вдруг – яркий луч света, пробившийся сквозь тучи, повалил его в траву. Мальчик побежал к матери, чтобы рассказать о случившемся – она успокоила его, усадила за стол и дала тарелку супа; ребенок схватил металлическую ложку – ложка начала гнуться и сгибалась до тех пор, пока не сломалась. Мать Ури рассказывала не раз, как развивались фантастические способности мальчика. При этом она всякий раз подчеркивала, что ребенок мог унаследовать талант чародея от Зигмунда Фрейда. Позже семья переехала на Кипр, где Ури окончил школу. Потом он вернулся в Израиль, и в 80-е годы говорил журналистам, что во время Шестидневной войны служил в воздушно-десантных войсках и даже был ранен. Впрочем, ранение не помешало Ури Геллеру в 1968-69 годах подрабатывать фотомоделью. В 1969-м Геллер начал выступать в роли фокусника – сначала на детских утренниках, потом в ночных клубах – и вскоре его имя знал каждый израильтянин.

Его называют магом и экстрасенсом, уникальным иллюзионистом и дешевым фокусником, гением и шарлатаном. В памяти многих Ури Геллер – "тот, который остановил Биг Бен", а такие фокусы не снились даже Давиду Копперфильду. Он обещал оживить Ариэля Шарона и защитить Израиль от ракет террористов. Многие верят в его всесилие.

Последние 30 лет Геллер жил в Англии или на Кипре, хотя часто появлялся и в Израиле, пишет книги и вращается в высшем свете. Про себя он говорит, что заработал достаточно денег, чтобы теперь его оставили в покое.

Ури Геллер планирует открыть собственный музей в Яффо. В музее будут экспонироваться знаменитый "каддилак", покрытый двумя тысячами ложек, погнутых Геллером, гигантская ложка длиной 18 метров, подарки от знаменитостей и т.д.