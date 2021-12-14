В ближайшие два дня в Хайфе в рамках учений Управления тылом будут звучать сирены

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в рамках повышения готовности тыла к чрезвычайным ситуациям в ближайшие два дня, 15 и 16 декабря, в Хайфе будут проходить учения Управления тылом.

В среду, 15 декабря, в 10:05 сирены прозвучат в районах Кирьят-Хаим и Шмуэль (10:05), Неве-Шаанан (10:15), Рамот-Кармель (10:15); Западная Хайфа(10:25), Хайфский залив (10:35); Хайфа-Кармель и Нижний город (10:45).

В четверг, 16 декабря, сирены прозвучат в вечерние часы: в районах Кирьят-Хаим и Шмуэль (18:05), Неве-Шаанан (18:15), Рамот-Кармель (18:15); Западная Хайфа (18:25), Хайфский залив (18:35); Хайфа-Кармель и Нижний город (18:45).

Управление тылом просит население во время сирен зайти в бомбоубежища или защищенные комнаты и убедиться в том, что они готовы к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

В случае реальной угрозы обстрела сигнал тревоги прозвучит повторно.