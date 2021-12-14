ХАМАС объявил о проведении военных учений "Страж Иерусалима"

Террористическая группировка ХАМАС объявила, что в среду, 15 декабря, в секторе Газы пройдут крупные военные учения. Информационное агенство "Шехаб" сообщает, что учения проходят под кодовым названием "Страж Иерусалима".

Название учений перекликается с названием последней операции ЦАХАЛа в секторе Газы - "Страж стен".

Мухаммад Абу Аскар, один из лидеров террористического движения, днем ранее сообщил о готовящихся маневрах. "Эти учения посылают противнику сигнал: если он думает о новой глупой операции в Газе, то мы к этому готовы".

В учениях принимают участие "Бригады Изаддина аль-Касама".

Агентство "Шехаб" отмечает, что последние крупные учения в секторе Газы проводились 25 марта 2018 года.