Совладелец "Бейтара" Моше Хогег переведен под домашний арест

Во вторник, 14 декабря, бизнесмен и совладелец иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег, находившийся около месяца под стражей, был переведен под домашний арест.

При СМИ сообщают на источники в правоохранительных органах, что подозрения в адрес Хогега только усилились.

Напомним, Моше Хогег подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей, в вовлечении в проституцию, в принуждении несовершеннолетнего к употреблению опасных наркотиков и алкоголя, в торговле людьми, вторжении в частную жизнь и других преступлениях. Ранее сообщалось, что он подозревается в отмывании денег и сексуальных домогательствах.