Совладелец "Бейтара" Моше Хогег переведен под домашний арест
Во вторник, 14 декабря, бизнесмен и совладелец иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег, находившийся около месяца под стражей, был переведен под домашний арест.
При СМИ сообщают на источники в правоохранительных органах, что подозрения в адрес Хогега только усилились.
Напомним, Моше Хогег подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей, в вовлечении в проституцию, в принуждении несовершеннолетнего к употреблению опасных наркотиков и алкоголя, в торговле людьми, вторжении в частную жизнь и других преступлениях. Ранее сообщалось, что он подозревается в отмывании денег и сексуальных домогательствах.
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Разрешено к публикации: совладелец "Бейтара" подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей и вовлечении в проституцию
Разрешено к публикации: совладелец "Бейтара" подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей и вовлечении в проституцию
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По делу об афере с криптовалютой арестован владелец футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег
По делу об афере с криптовалютой арестован владелец футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег